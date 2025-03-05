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"عافر حلمك يستاهل".. والد نجم الأهلي يوجه رسالة تحفيزية له بعد استبعاده من قائمة الأهلى اليوم

06:51 م الأربعاء 05 مارس 2025

فريق النادي الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

وجه ممدوح الساعي والد عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة تحفيزية إلى نجله، بعد استبعاده من قائمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش اليوم.

وكتب والد الساعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عافر حلمك يستاهل، هتتعب شويه ، هتزهق كتير ، هتحبط شويتين تلاتة بس تخيل صورتك وإنت محقق حلمك".

وأضاف ممدوح:"اه المشوار طويل بس حلمك يستحق، هتتعب شويه هتتعب كتير بس لما تحقق حلمك هتقول كان يستاهل أتعب فعلا".


وأتم حديثه قائلا:"لكل مجتهد نصيب كمل .. حاول... عافر... انجح".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الفريق الكروي بالنادي الأهلي وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.

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الأهلي النادي الأهلي ممدوح الساعي عمر الساعي
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