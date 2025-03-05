"عودة فتوح واحتفال خاص بعيد ميلاد شيكابالا".. كواليس مران الزمالك اليوم

كتب - نهى خورشيد



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وذلك خلال المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي.



وشهدت التدريبات عودة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد تعافيه من التهابات الركبة التي أبعدته عن مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وشارك فتوح في التدريبات الجماعية، بما في ذلك الفقرات التأهيلية والخططية، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.



على جانب آخر، نظم لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، احتفالًا بعيد ميلاده، وذلك بحضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة.



وحرص جمع لاعبو الأبيض على تهنئة قائد الفريق، متمنين له مزيدًا من النجاح والتألق مع الفريق في الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 7 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.





