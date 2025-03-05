مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

فينورد

- -
19:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"عودة فتوح واحتفال خاص بعيد ميلاد شيكابالا".. كواليس مران الزمالك اليوم

06:43 م الأربعاء 05 مارس 2025

أحمد فتوح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد


واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وذلك خلال المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي.


وشهدت التدريبات عودة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد تعافيه من التهابات الركبة التي أبعدته عن مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وشارك فتوح في التدريبات الجماعية، بما في ذلك الفقرات التأهيلية والخططية، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.


على جانب آخر، نظم لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، احتفالًا بعيد ميلاده، وذلك بحضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة.


وحرص جمع لاعبو الأبيض على تهنئة قائد الفريق، متمنين له مزيدًا من النجاح والتألق مع الفريق في الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 7 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح الزمالك مودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع