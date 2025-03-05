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مصدر يكشف لمصراوي الأقرب لتدريب إنبي خلفا لمحمد إسماعيلي

05:48 م الأربعاء 05 مارس 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي إنبي، الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا لمحمد إسماعيل المدير الفني السابق.

وكان مصدر داخل نادي إنبي، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن مجلس إدارة النادي قرر قبول استقالة المدير الفني للفريق محمد إسماعيل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب رحيل محمد إسماعيل: "هناك أكثر من أسم مرشح لخلافة محمد إسماعيل لتولي القيادة للفريق البترولي".

وأضاف المصدر: "إن حمزة الجمل وأحمد عيد عبد الملك، هما الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق البترولي في الفترة المقبلة، خلفا لمحمد إسماعيلي".

ويحتل فريق إنبي المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 12 نقطة جمعهم من 17 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

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نادي إنبي محمد إسماعيلي مدرب إنبي السابق حمزة الجمل الدوري المصري أحمد عيد عبد الملك
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