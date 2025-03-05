"بحضور لجنة التخطيط".. مجلس إدارة الزمالك يقرر عقد مؤتمرا صحفيا غدا

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس داخل مقر النادي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة النادي قرر عقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بحضور لجنة التخطيط بالنادي بشكل كامل".

وأضاف المصدر: "الهدف من المؤتمر الكشف عن العديد من الأمور الخاصة بالنادي، وفي مقدمتها الحديث عن الخطة الخاصة بتطوير قطاع كرة القدم في النادي".

وتضم لجنة التخطيط في نادي الزمالك، كلا من أحمد حسام ميدو، حازم إمام، بالإضافة إلى عمرو الجنايني.

وتمكن نادي الزمالك أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 32 نقطة جمعهم من 17 مباراة.

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