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"منافس الأهلي".. موسيماني مرشح لتدريب فريق إفريقي جديد

05:01 م الأربعاء 05 مارس 2025

موسيماني

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كتب - نهى خورشيد

يسعى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي للتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، لتولي قيادته بداية من الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل مدربه الحالي، الإسباني جوزيه ريفيرو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة The South African، فإن إدارة أورلاندو ترى أن موسيماني الخيار الأمثل لقيادة الفريق، خاصة في ظل سجله الحافل في القارة الإفريقية.

وسبق وحقق موسيماني دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، بواقع لقب مع صنداونز و لقبين مع الأهلي المصري.

ويواصل أورلاندو مشواره في دوري أبطال إفريقيا، إذ يستعد لمواجهة مولودية الجزائر في ربع النهائي، وستقام مباراة الذهاب في 1 أبريل، على أن تُلعب مواجهة الإياب في 8 أبريل.

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موسيماني الأهلي نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي
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