"كان عايز مليون دولار".. قصة احتراف ميدو دون علم الزمالك (فيديو)

كتبت-هند عواد:

كان أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك من ضمن أبرز المواهب المصرية والإفريقية والعربية، صاحبة البصمات في الملاعب الأوروبية، إذ أنه بدأ رحلته الاحترافية مبكرا، وبالتحديد عام 2000.

وفي لقاء متلفز لأحمد حسام ميدو، كشف مفاجأة بشأن احترافه، وقال في تصريحات عبر برنامج "سلام مربع" من تقديم فيفي عبده عام 2004، إنه انضم للزمالك في عمر 9 سنوات، ولعب ضمن صفوف الفريق الأول في عمر 16 عاما، وهو نفس عام احترافه.

وقال ميدو: "بحب أوروبا والسفر كان حلما، وأول ما تلقيت عرضا من بلجيكا سافرت، لم أفكر ولعبت في نادي جينت، كانت بداية كويسة، سافرت وكان فيه مشاكل بيني وبين الزمالك "مكنتش مسافر عن طريق الزمالك"، بل عن طريق سمسار بلجيكي "سافرت من ورا الزمالك".

واختتم ميدو: "هذا كان حقي حينها، إذ أنه لم يكن هناك عقدا رسميا بيني وبين الزمالك، وطلبت من نادي جينت الدفع للزمالك، لأنه النادي الذي تربيت فيه، وبالفعل الناس عرضت فلوس، لكن الزمالك قال "مش كفاية أنا عايز مليون دولار".

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