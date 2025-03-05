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"كل سنة وأنتى بتصري على الغلط".. رسالة كوميديا من شريف إكرامي في عيد ميلاد شقيقته

04:07 م الأربعاء 05 مارس 2025

شريف إكرامي

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كتب - نهى خورشيد

حرص شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على تهئنة شقيقته حبيبة بعيد ميلادها، موجهاً لها رسالة طريفة.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"سنين جريت وبقيتي أم بس مهما كبرتي هتفضلي، بنتي اللي بقت صاحبتي وحبيبتي".

وأضاف إكرامي:"كل سنة وانتي بنفس الإصرار إنك دائماً صح حتى لو كنتي غلط، عقبال 100 سنة يا قلب أخوكي".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الكروي بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاهلي صاحب الوصافة.

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شريف إكرامي عيد ميلاد نادي بيراميدز
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