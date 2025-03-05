"ممر شرفي".. لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد شيكابالا في المران

كتب- محمد خيري:

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، ممراً شرفياً لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة كأس مصر..

وقام اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بتقدم التهنئة لقائد الفريق بمناسبة عيد ميلاده، وتمنوا له مزيد من العطاء والنجاحات مع الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.