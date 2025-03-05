مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

"ممر شرفي".. لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد شيكابالا في المران

04:04 م الأربعاء 05 مارس 2025

محمود عبدالرزاق شيكابالا وعبدالله السعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، ممراً شرفياً لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة كأس مصر..

وقام اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بتقدم التهنئة لقائد الفريق بمناسبة عيد ميلاده، وتمنوا له مزيد من العطاء والنجاحات مع الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك شيكابالا أخبار الزمالك نادي الزمالك عيد ميلاد شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع