3 تحديات أمام الأهلي ضد طلائع في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

نظام الدوري المصري الممتاز

يقام الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بنظام المرحلتين، الأولى من دور واحد والثانية من مجموعتين، الأولى تنافس على اللقب وتضم أول 9 مراكز والثانية تضم الفرق ما بعد المركز التاسع وتنافس على الهبوط.

وجاء ترتيب الفرق قبل الجولة الأخيرة، كالآتي:

بيراميدز، 39

الأهلي، 36

الزمالك، 32

المصري البورسعيدي، 30

البنك الأهلي، 29

سيراميكا كليوباترا، 24

فاركو، 23 نقطة

حرس الحدود، 22

زد، 21

طلائع الجيش، 21

سموحة، 20

بتروجيت، 19

الاتحاد السكندري، 18

الجونة، 17

غزل المحلة، 17

الإسماعيلي، 14

إنبي، 12

مودرن سبورت، 9

3 تحديات أمام الأهلي

ويواجه النادي الأهلي 3 تحديات خلال مباراة طلائع الجيش، إذ أنه يسعى لانتزاع الصدارة من بيراميدز، إذ أنه في حالة الفوز مع خسارة أو تعادل بيراميدز، يدخل الأحمر المرحلة الثانية، متصدرا لمجموعة صراع اللقب.

والتحدي الثاني الذي يواجه الأهلي، يتمثل في إيقاف رغبة طلائع الجيش، الذي يدخل المباراة بحثا عن نقطة على الأقل، لضمان استكمال المسابقة ضمن مجموعة اللقب.

ويتمثل التحدي الثالث والأخير في استمرار الانتصارات، إذ أن الفريق بعدما تعادل مع الزمالك في الجولة قبل الماضية، قبل أن يفوز في الدقائق الأخيرة بالجولة الماضية على الجونة، عن طريق لاعبه المغربي أشرف بن شرقي.

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