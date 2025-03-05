رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صورة)

كتب - نهى خورشيد

احتفل رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي.

وشارك صبحي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة تجمعه بحبيبة مع تعليق:"كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتي".

وتعتبر حبيبة هي ابنة الكابتن إكرامي الشحات حارس الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وشقيقه شريف إكرامي حارس بيراميدز الحالي.

والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في 27 يونيو 2017، وأنجبت حبيبة طفلين وهما زين ورحيم.