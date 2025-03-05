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رسميا.. الأهلي يعلن تعاقدا غير مسبوقا في تاريخه

02:43 م الأربعاء 05 مارس 2025

النادي الأهلي

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كتب- مصراوي:

أعلن النادي الأهلي توقيع عقدا جديدا مع شركة الكرة بالنادي غير مسبوق من قبل، للحصول على حقوق تجارية وإعلانية بنسبة من الميزانية.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه: "وقع النادي الأهلي وشركة الأهلي لكرة القدم عقدًا، تؤول بموجبه كافة الحقوق التجارية والإعلانية، وحقوق الصورة، وحقوق الظهور الخاصة بلاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى شركة الأهلي لكرة القدم".

أضاف: "وذلك في مقابل أن تتحمل الشركة نسبة من ميزانية التعاقدات الخاصة بلاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأوضح: "ويمثل هذا التعاقد أحد أهم المهام التي أوكلت لشركة الأهلي لكرة القدم منذ تأسيسها، وتعد خطوة غير مسبوقة ونقلة مهمة في طريقة إبرام النادي الأهلي للتعاقدات والشراكات التي تعود بالنفع على قطاع كرة القدم بصورة عامة، والفريق الأول لكرة القدم بصفة خاصة، وتعزز من استمرارية النجاح والتفوق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

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