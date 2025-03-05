"لا أعتاد الهروب".. عماد سليمان يعلن عبر مصراوي إنهاء المهمة مع الإسماعيلي

كتب- مصراوي:

كشف عماد سليمان، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، انتهاء مهمته مع الدراويش بشكل رسمي، عقب مواجهة زد التي أقيمت أمس في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي مع نظيره زد، بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد سليمان في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إنه لم يستطع أن يتأخر على النادي الاسماعيلي وقت أن طُلب منه تولي مهمة القيادة الفنية للفريق في المباريات السابقة بعد رحيل حمد إبراهيم، المدير الفني السابق.

وأوضح "سليمان": "اتفقت مع إدارة النادي الإسماعيلي وقت إبلاغي بالمهمة، بأنها سوف تتمثل في قيادة الفريق خلال 4 مباريات فقط، حتى نهاية الدوري الأول، أمام الأهلي والمصري وفاركو وزد".

وأكمل: "تم الاتفاق بالفعل مع الإدارة رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق، فلم أتردد عن قبول المهمة بأي حال من الأحوال".

واختتم تصريحاته: "أنا لا اعتاد الهروب في الظروف الصعبة، لأن الإسماعيلي هو بيتي الذي تربيت به ونشأت بين جدرانه وأتمنى من كل قلبي خالص التوفيق للنادي في المرحلة القادمة".