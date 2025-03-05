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"فوجئت بالبلوك بعد هذا الطلب".. إبراهيم شيكا يكشف ما فعله معه رئيس الزمالك

02:03 م الأربعاء 05 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    إبراهيم شيكا وحسين لبيب
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
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    ابراهيم شيكا
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    إبراهيم شيكا وزوجته
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    ابراهيم شيكا
  • عرض 8 صورة
    ابراهيم شيكا
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كتب- محمد خيري:

كشف إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق الذي يعاني من مرض السرطان، محاولاته التواصل مع إدارة النادي الأبيض لمساعدته للخروج من الحالية التي يعيشها.

قال "شيكا" خلال برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه حاول الاتصال بحسين لبيب رئيس النادي قبل مرضه، مقترحًا العودة للنادي بدون أي مقابل، فقط براتب شهري يعينه على المعيشة، لكن لم يلقَ استجابة.

وأضاف: "حسين لبيب قال لي إن الاتفاقات تتم عبر أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة، وحين حاولت الوصول إليهم، تجاهلوا رسائلي".

وأوضح: "عندما تأكدت من إصابتي بالسرطان، أرسلت لهم التحاليل والتقارير الطبية، وطلبت المساعدة، لكن لم يرد أحد على رسائلي، ولم أتلقَ أي دعم، بل فوجئت بأن حسين لبيب قام بحظري تمامًا وعملي "بلوك".

ويعاني إبراهيم شيكا من مرض السرطان، وقام العديد من الشخصيات العامة بدعمه ماديا في أزمة مرضه الحالية، وأخرهم الفنان تامر حسني، وقام بزيارته أيضا إمام عاشور لاعب فريق الأهلي.

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