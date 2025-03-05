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"يفقد الرباعي أمام سيراميكا".. بيراميدز يكشف مدة غياب رمضان صبحي عن الملاعب

12:49 م الأربعاء 05 مارس 2025

رمضان صبحي

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كتب- محمد خيري:
يفقد الفريق الأول لنادي بيراميدز عددا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17، من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، غياب أربع لاعبين عن مواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

-أحمد سامي .. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة للملاعب.

-رمضان صبحي .. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.

-محمود مرعي .. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة.

-وليد الكرتي .. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملاعب.

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رمضان صبحي نادي بيراميدز مباراة سيراميكا كليوباترا بطولة الدوري الممتاز
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