يبحث عن الفوز الثالث.. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضيفا على الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري، فيما يتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس، ويبحث طلائع الجيش عن الفوز الثالث في مسيرته على الأحمر، لحسم المركز التاسع وضمان المشاركة في المرحلة الثانية ضمن المجموعة الأولى.

والتقى الأهلي وطلائع الجيش، في 38 مباراة سابقة، فاز الأهلي 29 لقاء وخسر مباراتين فقط، وتعادلا في 7 مواجهات، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، قائمة هدافي مباريات الفريقين، برصيد 8 أهداف، يليه عماد متعب بـ 7 أهداف، ثم عمرو السولية بـ6 أهداف، وفي المركز الرابع عبدالله السعيد برصيد 5 أهداف.

وكانت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين، فوز الأهلي برباعية نظيفة ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010.

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