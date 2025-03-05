مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

"التحكيم يلعب لصالح الأهلي فقط".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

12:06 م الأربعاء 05 مارس 2025

فريق الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل فريق يلعب كرة في الدوري المصري.

وقال "نصار"، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة "etc": "الزمالك عنده الأفضلية عن الفترة الماضية في المنافسة في الدوري، وهو أفضل فريق بيلعب كرة حاليًا في الدوري، وخير دليل الأداء في مباراة الأهلي، وتسجيل هدف بعد 42 لمسه، ويجب أن يتعمل لها تيشرتات وتخلد في التاريخ".

وتابع: "الأهم أن يتواجد عدالة في الدوري المصري، والتحكيم في مصر يلعب لصالح الأهلي فقط، وهو النادي الوحيد الذي لا يتعرض لظلم من التحكيم".

وشدد:" الزمالك يعاني ماديًا وإداريًا، وهناك نقص في بعض المراكز في الفريق، وابتعد عن المنافسة بسبب التحكيم".

وواصل:" الزمالك يمتلك أفضل كوالتي في مصر، ولكن هناك نقص في مقاعد البدلاء، وعبدالله السعيد وزيزو وناصر ماهر، وبنتايج، ودونجا ، وناصر منسي وحسام عبدالمجيد الأفضل في الدوري المصري ويجب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر".

وأردف:" كوكا لاعب الأهلي احتياطي ولا أعرف كيف ينضم لصفوف منتخب مصر، ويجب على المدبر أن يضم لاعبين يشاركون في المباريات بشكل مستمر".

وأضاف:" الزمالك مظلوم في التحكيم بنسبة 60%، وبيراميدز 30%، والأهلي بنسبة 10% فقط، وبيراميدز خسر الدوري في الموسم الماضي بفعل فاعل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عفت نصار الأهلي الزمالك أخبار الأهلي أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع