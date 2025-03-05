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"أسطورة حفرت اسمها في قلب كل زملكاوي".. ميدو يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

11:19 ص الأربعاء 05 مارس 2025

ميدو وشيكابالا

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كتب- محمد خيري:

حرص أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط، على تهنئة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعيد ميلاده.

ويحتفل محمود شيكابالا بعيد ميلاده الـ39، اليوم الأربعاء، وسط تهنئة العديد من النجوم له.

ونشر "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة مع شيكابالا، وكتب: "كل سنه وانت طيب يا شيكا .. أسطورة زمالكاوية حفرت إسمها في قلب كل زملكاوي".

جدير بالذكر، أن شيكابالا، غاب عن مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة، لعدم الجاهزية، بعدما عانى من إصابة عضلية، وخضع لفترة تأهيل تحت إشراف طبيب الفريق.

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