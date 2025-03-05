تواجد بن شرقي لأول مرة وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

كتب- رمضان علي حسن:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة لمواجهة طلائع الجيش خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

وظهر اعتماد "كولر"، على عودة القوة الضاربة في الهجوم، حيث سيتواجد المغربي أشرف بن شرقي بشكل أساسي لأول مرة، بجانب وجود واسام أبو علي وحسين الشحات، مع تواجد إمام عاشور في منتصف الملعب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي.

ويحتل الفريق الأول للنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر بيراميدز صاحب الـ39 نقطة، وبنفس عدد المباريات.