"اشتعال الصدارة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، بالجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث فريق بيراميدز، الابتعاد بالصدارة، خلال مواجهة اليوم، حيث يحتل حاليا المركز الأول في جدول الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء، على قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

فريق بيراميدز خاض حتى الآن 16 مباراة في مسابقة الدوري المصري، حيث حقق الفوز في 12 مباريات وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة.