الأهلي ليس متصدرا.. الأندية الأعلى قيمة سوقية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا،في مطلع الشهر المقبل أبريل 2025، ويشارك في هذا الدور الفريق التالية: الأهلي، الهلال، أورلاندو، مولودية الجزائر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، صن داونز والترجي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالاتي:

الأهلي - الهلال

مولودية الجزائر - أورلاندو

بيراميدز - الجيش الملكي

صن داونز - الترجي

ويتنافس الأهلي وصن داونز، على صراع صدارة قائمة الأعلى قيمة سوقية بين الأندية المتأهلة،

وجاءت هذه القائمة كالآتي:

صن داونز ، 34.3 مليون يورو

الأهلي، 34 مليون يورو

اورلاندو، 22 مليون يورو

الترجي، 20 مليون يورو

بيراميدز، 20 مليون يورو

الجيش الملكي، 12.5 مليون يورو

مولودية الجزائر، 10.8 مليون يورو

الهلال السوداني، 1.6 مليون يورو