مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

فينورد

- -
19:45

إنتر ميلان

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ليس متصدرا.. الأندية الأعلى قيمة سوقية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

10:44 ص الأربعاء 05 مارس 2025

فريق الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا،في مطلع الشهر المقبل أبريل 2025، ويشارك في هذا الدور الفريق التالية: الأهلي، الهلال، أورلاندو، مولودية الجزائر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، صن داونز والترجي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالاتي:

الأهلي - الهلال

مولودية الجزائر - أورلاندو

بيراميدز - الجيش الملكي

صن داونز - الترجي

ويتنافس الأهلي وصن داونز، على صراع صدارة قائمة الأعلى قيمة سوقية بين الأندية المتأهلة،

وجاءت هذه القائمة كالآتي:

صن داونز ، 34.3 مليون يورو

الأهلي، 34 مليون يورو

اورلاندو، 22 مليون يورو

الترجي، 20 مليون يورو

بيراميدز، 20 مليون يورو

الجيش الملكي، 12.5 مليون يورو

مولودية الجزائر، 10.8 مليون يورو

الهلال السوداني، 1.6 مليون يورو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأندية الأعلى قيمة سوقية ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع