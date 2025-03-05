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ختام الدوري الأول.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

10:40 ص الأربعاء 05 مارس 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الأربعاء ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، 2024/25.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في التاسعة مساء، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية بالدوري المصري على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، بالجولة السادسة عشر من البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في التاسعة مساء، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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