واصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر منسي، التألق مع الفارس الأبيض في الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر هدفا في فوز الزمالك بثلاثية دون رد على إنبي، في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

ورفع منسي عدد أهدافه في الدوري إلى 47 متخطيا عدد من أساطير ونجوم النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

كيف تفوق ناصر منسي على أساطير الأهلي؟

وسجل خالد بيبو 46 هدفا خلال مسيرته لاعبا لكرة القدم مع نادي الأهلي والإسماعيلي وبتروجت، بينما هز مصطفى عبده الشباك 41 مرة مع المارد الأحمر بالدوري الممتاز.

ويعد حسين الشحات واحدا من نجوم النادي الأهلي، حيث سجل 46 هدفا بالدوري مع المارد الأحمر ومصر للمقاصة.

ومن جانبه، سجل أسامة حسني 41 هدفا خلال مسيرته لاعبا للفريق الأحمر ونادي مصر للمقاصة وحرس الحدود بالدوري، بينما سجل محمد ناجي جدو 45 هدفا مع الاتحاد السكندري والأهلي والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة.