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الأهلي يفقد 12 لاعبا في مواجهة طلائع الجيش

02:35 ص الأربعاء 05 مارس 2025

مران الأهلي

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كتب - مراسل مصراوي:

يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن فريق المارد الأحمر يغيب عنه 12 لاعبا في مواجهة فريق طلائع الجيش.

غيابات الأهلي في مواجهة طلائع الجيش

1. خالد عبد الفتاح

2. ياسر إبراهيم

3. رضا سليم

4. يحيى عطية الله

5. محمد مجدي أفشة

6. علي معلول

7. عمر الساعي

8. كريم فؤاد

9. طاهر محمد طاهر

10. سمير محمد

11. مصطفى مخلوف

12. حمزة عبد الكريم

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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