قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

كتب - مراسل مصراوي:

يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية لمواجهة الطلائع.

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

العش- ربيعة- كريم الدبيس - كوكا - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: السولية - مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد نيدفيد - حسين الشحات - محمد عبدالله - بن شرقي.

الهجوم: وسام - جراديشار.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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