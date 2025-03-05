مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة لاعب الفريق في مباراة إنبي

12:27 ص الأربعاء 05 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لحظة خروج الجفالي وخروجه
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد إنبي (3)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد إنبي (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد إنبي (2)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد إنبي (4)
  • عرض 9 صورة
    حكم مباراة يراجع حالة ركلة جزاء الزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد إنبي (2)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد إنبي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أسامة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض خلال مباراة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الجفالي شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مواجهة إنبي ولذلك تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول للقاء.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن أحمد الجفالي سيخضع لفحص طبي وأشعة لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.

وفي سياق متصل أكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، وأضاف أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك شعر بإجهاد وتم إراحته بعد الشوط الأول للقاء.

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد إنبي الجفالي الزمالك إصابة الجفالي تفاصيل إصابة الجفالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان