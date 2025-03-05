الزمالك يعلن تفاصيل إصابة لاعب الفريق في مباراة إنبي

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أسامة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض خلال مباراة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الجفالي شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مواجهة إنبي ولذلك تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول للقاء.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن أحمد الجفالي سيخضع لفحص طبي وأشعة لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.

وفي سياق متصل أكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، وأضاف أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك شعر بإجهاد وتم إراحته بعد الشوط الأول للقاء.

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.