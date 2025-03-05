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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

12:24 ص الأربعاء 05 مارس 2025

الزمالك ضد إنبي

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز التي أقيمت أمس الثلاثاء، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره إنبي بثلاثية دون مقابل، بينما تعاد زد مع منافسه الإسماعيلي بنتيجة 2-2.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز- 39 نقطة
2- الأهلي- 36 نقطة
3- الزمالك- 32 نقطة
4- المصري- 30 نقطة
5- البنك الأهلي- 29 نقطة
6-سيراميكا كليوباترا- 24 نقطة
7- فاركو..23 نقطة
8- حرس الحدود- 22 نقطة
9- زد - 21 نقطة
10- طلائع الجيش- 21 نقطة
11- سموحة- 20 نقطة
12- بتروجيت- 19 نقطة
13- الاتحاد السكندري- 18 نقطة
14- الجونة- 17 نقطة
15- غزل المحلة- 17 نقطة
16-الإسماعيلي- 14 نقطة
17- إنبي- 12 نقطة
18- مودرن سبورت- 9 نقاط

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