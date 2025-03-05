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"ختام مثير للدور الأول".. هل تستمر مغامرة بيراميدز؟ أم يستعيد الأهلي مكانه

08:04 ص الأربعاء 05 مارس 2025
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    الأهلي وبيراميدز
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    معلق مباراة الأهلي وبيراميدز يرد على انتقادات وصفه لـ"طرد الشيبي"
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 20 صورة
    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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يختتم اليوم الأربعاء فريقي الأهلي وبيراميدز، مبارياتهم في الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024\2025.

الأهلي يواجه فريق طلائع الجيش في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17، بينما يلتقي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط برصيد 36 نقطة.

مشوار بيراميدز في الدوري

فريق بيراميدز خاض حتى الآن 16 مباراة في مسابقة الدوري المصري، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد، أحرز 30 هدفا، وعليه 9 أهداف فقط.

مشوار الأهلي في الدوري

وفي المقابل، خاض النادي الأهلي 16 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6، ولم يخسر في أي مباراة حتى الآن، وأحرز 28 هدفا، وعليهم 9.

المواجهة المباشرة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2\2.

هل تستمر مغامرة بيراميدز أم يعود الأهلي؟

وتشهد الجولة الختامية للدوري الأول، طموح مختلف بين الفريقين، حيث يطمح فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز على سيراميكا، ويستمر في صدارة المسابقة، بفارق النقاط، مع انتظاره تعثر الفريق الأحمر.

وفي المقابل يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش والوصول للنقطة 39، وانتظار تعثر فريق بيراميدز، من أجل الاقتراب من الصدارة، أو التواجد في المركز الأول بنفس رصيد بيراميدز، حال خسارة الأخير.

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