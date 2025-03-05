بعد قرار إيقافه.. موعد عودة ظهور أحمد شوبير على قناة الأهلي

يغيب الإعلامي أحمد شوبير عن الظهور التلفزيوني عبر قناة الأهلي في برنامج "حارس الأهلي"، خلال الفترة المقبلة بعد عقوبة إيقافه.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع عرض برنامج "حارس الأهلي"، لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير، على شاشة القناة لنفس المدة، مع توقيع غرامة مالية على القناة قدرها 100 ألف جنيه.

وسوف يكون ظهوره الأول لبرنامج "حارس الأهلي"، بتقديم أحمد شوبير، بعد إيقافه يوم 18 مارس الحالي، عبر قناة الأهلي.

وجاء إيقاف برنامج حارس الأهلي والإعلامي أحمد شوبير، بعد الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج، وعلى رأسهم شكوى نادي الزمالك.

وجاءت شكوى نادي الزمالك ضد أحمد شوبير بتاريخ 27 فبراير الماضي كالتالي: "قام الإعلامي أحمد شوبير بنشر فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك، وهي مخالفات يعاقب عليها قانونا."

وأضاف الزمالك في شكواه: "نطالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".