مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على إنبي

11:42 م الثلاثاء 04 مارس 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

فاز نادي الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض منافسه مودرن سبورت ضمن مواجهات بطولة كأس مصر موسم 2024/2025.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 7 مارس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن نادي الزمالك يمتلك 28 لقب كأس مصر عبر التاريخ، وكانت آخر مرة في موسم 2020/21.

اقرأ أيضًأ:

ناصر وعبد الله.. أهداف مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف ناصر منسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك زمالك يفوز على إنبي دوري المصري الممتاز يق الزمالك كأس مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان