موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على إنبي

كتب - محمد عبد السلام:

فاز نادي الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض منافسه مودرن سبورت ضمن مواجهات بطولة كأس مصر موسم 2024/2025.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 7 مارس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن نادي الزمالك يمتلك 28 لقب كأس مصر عبر التاريخ، وكانت آخر مرة في موسم 2020/21.

اقرأ أيضًأ:

ناصر وعبد الله.. أهداف مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف ناصر منسي