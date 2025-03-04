مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

سموحة يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

11:41 م الثلاثاء 04 مارس 2025

خلال مباراة الاتحاد وسموحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة سموحة والاتحاد السكندري التي أُقيمت اليوم الثلاثاء 4 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة في الدوري المصري.

وحقق سموحة الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد على استاد الإسكندرية.

سجل هدف سموحة الوحيد اللاعب، مصطفى البدري في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الحادي عش، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 ليبقى في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سموحة الاتحاد السكندري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على إنبي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان