سموحة يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة سموحة والاتحاد السكندري التي أُقيمت اليوم الثلاثاء 4 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة في الدوري المصري.

وحقق سموحة الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد على استاد الإسكندرية.

سجل هدف سموحة الوحيد اللاعب، مصطفى البدري في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الحادي عش، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 ليبقى في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.