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ناصر وعبد الله.. أهداف مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

11:31 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الزمالك ضد إنبي

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كتب - محمد الميموني:

التقى الزمالك بنظيره إنبي اليوم الثلاثاء 4 مارس، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد على ملعب استاد المقاولون العرب.

وافتتح عبد الله السعيد أهداف الزمالك من علامة الجزاء بالدقيقة 53، وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني بعد 13 دقيقة، بينما اختتم السعيد أهداف الفارس الأبيض بالدقيقة 90+4.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

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الزمالك انبي عبدالله السعيد ناصر منسي
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