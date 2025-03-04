زد يتعادل مع الإسماعيلي في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي مباراة الإسماعيلي ونظيره زد اليوم الثلاثاء 4 مارس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الإسماعيلي وزد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الأول لصالح زد بقدم اللاعب مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بينما جاء الهدف الأول والتعادل لصالح الإسماعيلي بقدم اللاعب محمد أحمد في الدقيقة 34.

بينما سجل هدف التقدم والثاني للدراويش عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 39، وسجل علي جمال هدف التعادل لزد في الدقيقة 76.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يحتل زد المركز التاسع برصيد 21 نقطة.