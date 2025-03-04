الزمالك يُزيد أوجاع إنبي بثلاثية في الدوري الممتاز

فاز نادي الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد، في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عبد الله السعيد أهداف الزمالك من علامة الجزاء بالدقيقة 53، وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني بعد 13 دقيقة، بينما اختتم السعيد أهداف الفارس الأبيض بالدقيقة 90+4.

واختتم الزمالك مواجهات الدوري الأول ليحصد 32 نقطة من 17 لقاء محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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