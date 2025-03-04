جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف ناصر منسي

كتب - محمد القرش:

سجل لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، ناصر منسي، هدف في تقدم الفارس الأبيض على إنبي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ورفع ناصر أهدافه إلى 8 محتلا وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1. إمام عاشور (الأهلي) - 9 أهداف

2. ناصر منسي (الزمالك) - 8 أهداف

3. أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 8 أهداف

4. صلاح محسن (المصري) - 7 أهداف

5. عمرو ناصر (فاركو) - 6 أهداف

6. محمد علي بن حمودة (غزل المحلة) - 6 أهداف

7. ياو أنور (البنك الأهلي) - 6 أهداف

8. محمود زلاكة (سيراميكا) - 6 أهداف

9. فيستون ماييلي (بيراميدز) - 6 أهداف

10. مصطفى فتحي (بيراميدز) - 5 أهداف

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