جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف ناصر منسي
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كتب - محمد القرش:
سجل لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، ناصر منسي، هدف في تقدم الفارس الأبيض على إنبي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
ورفع ناصر أهدافه إلى 8 محتلا وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي.
ترتيب هدافي الدوري المصري
1. إمام عاشور (الأهلي) - 9 أهداف
2. ناصر منسي (الزمالك) - 8 أهداف
3. أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 8 أهداف
4. صلاح محسن (المصري) - 7 أهداف
5. عمرو ناصر (فاركو) - 6 أهداف
6. محمد علي بن حمودة (غزل المحلة) - 6 أهداف
7. ياو أنور (البنك الأهلي) - 6 أهداف
8. محمود زلاكة (سيراميكا) - 6 أهداف
9. فيستون ماييلي (بيراميدز) - 6 أهداف
10. مصطفى فتحي (بيراميدز) - 5 أهداف
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