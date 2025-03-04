التشخيص المبدئي لإصابة لاعب الزمالك في مباراة إنبي

كتب - عمر سلامة:

شهدت مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، إصابة لاعب الزمالك أحمد الجفالي.

وتم استبدال الجناح التونسي، أحمد الجفالي، في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول وشارك أحمد حمدي بدلا منه.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن الجفالي شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية وطلب استبداله لعدم تفاقم الإصابة.

وأوضح المصدر أن التشخيص المبدئي لإصابة التونسي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

واختتم المصدر أن اللاعب صاحب الـ 21 عاما سيخضع لفحوصات طبية عقب مباراة إنبي، لتحديد مدة غيابه عن الفريق وطبيعة الإصابة.

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