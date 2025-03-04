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التشخيص المبدئي لإصابة لاعب الزمالك في مباراة إنبي

10:49 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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    حكم مباراة يراجع حالة ركلة جزاء الزمالك (1)
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    الزمالك ضد إنبي (2)
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    احتفال عبد الله السعيد
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    الزمالك ضد إنبي (1)
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    الزمالك ضد إنبي (3)
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    حكم مباراة يراجع حالة ركلة جزاء الزمالك (2)
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    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
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كتب - عمر سلامة:

شهدت مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، إصابة لاعب الزمالك أحمد الجفالي.

وتم استبدال الجناح التونسي، أحمد الجفالي، في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول وشارك أحمد حمدي بدلا منه.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن الجفالي شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية وطلب استبداله لعدم تفاقم الإصابة.

وأوضح المصدر أن التشخيص المبدئي لإصابة التونسي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

واختتم المصدر أن اللاعب صاحب الـ 21 عاما سيخضع لفحوصات طبية عقب مباراة إنبي، لتحديد مدة غيابه عن الفريق وطبيعة الإصابة.

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الزمالك إنبي أحمد الجفالي إصابة الجفالي أخبار الزمالك
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