"ارتداء رقم قميصه ورد بمنشور".. متى بدأ خلاف إمام عاشور ودونجا؟

كتبت-هند عواد:

تحدث إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر من جديد، عن أزمته مع نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، وقال في تصريحات عبر برنامج "رامز إيلون مصر": "أشعر أن دونجا يستقصدني قليلًا داخل الملعب".

متى بدأ خلاف إمام عاشور ودونجا؟

بدأ خلاف إمام عاشور ودونجا، قبل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وكانت هذه المباراة الأولى للأول أمام فريقه السابق بعد الانضمام إلى الغريم التقليدي.

وأثناء وجود إمام عاشور في الزمالك، كان يرتدي القميص رقم 8 فيما ارتدى دونجا القميص رقم 20، وكانا صديقان، وبعد رحيل الأول، قرر دونجا ارتداء رقم 8، وخاض مباراة الكأس بالقميص الجديد.

وخسر الزمالك نهائي كأس مصر، بنتيجة 2-0، وسجل إمام عاشور الهدف الأول قبل أن يضيف محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني، وبعد المباراة نشر عاشور صورته وهو يراوغ دونجا في المباراة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عندما تواجه 22 عليك أن تكون مستعدا".

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وظل الخلاف بين عاشور ودونجا، مع عدة مناوشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير، حتى مباراة السوبر الأفريقي، عندما نشبت مشادة بين الثنائي في ملعب المباراة.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لم أُسيء لإمام عاشور، وهو اللي غلط فيا وفي والدي ووالدتي وده كان رد فعلي، لأن والدي متوفي، لا أعتب عليه لأن رد كان في الملعب فقط، إمام جاي الماتش مركز في أنه يأخذ اللقطة، ويتصور لما يجيب جون وينزل اللقطة على السوشيال ميديا، ويكتب عليها كلام يعمل بيه تريند، زي ما عمل في نهائي الكأس.. احنا مش ممثلين نحن لاعبون كرة".

وتحدث إمام عاشور عن خلافه مع دونجا، وقال في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي": "أنا مفيش حاجة بيني وبين دونجا وأنا اللي مرضهوش على نفسي مرضهوش عليه، واعرفه من زمان وصحاب وحتى في الدورات لما كنا بنلعب ضد بعض كنا بنضرب بعض وخناقات وكدة لكن مفيش خلافات خالص على الإطلاق".