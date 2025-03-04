ضربة موجعة للزمالك في مباراة إنبي (صور)

كتب - محمد القرش:

تعرض فريق الزمالك لضربة موجعة في مباراة إنبي الجارية الآن، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 28 من شوط المباراة الأول إصابة الجناح التونسي، أحمد الجفالي، بعد تعرضه للإصابة.

وكانت تلك المباراة الأولى التي شارك بها الجفالي أساسيا منذ انضمامه للفارس الأبيض.

وانضم التونسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الاتحاد الرياضي المنستيري، في صفقة بلغت قيمتها 485 ألف يورو.

ودخل الفارس الأبيض اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر بيراميدز.