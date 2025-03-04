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خالد مرتجى يكشف الصفقة التي يتمنى ضمها للأهلي

08:15 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف خالد مرتجي نائب رئيس وأمين صندوق النادي الأهلي، الصفقة التي يتمنى ضمها للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد مرتجي في تصريحات إذاعية: "ضم إبراهيم عادل أو أحمد سيد زيزو أو أسامة فيصل؟ أتمنى ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وإمام عاشور هو الصفقة الأفضل التي حصلنا عليها من الزمالك".

وارتبط اسم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، بالانتقال إلى خيتافي الإسباني، خلال الفترة الانتقالات الماضية، إلا فريقه رفض بيعه.

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الأهلي خالد مرتجي إبراهيم عادل زيزو
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