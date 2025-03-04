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للمرة الأولى أساسيا.. تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

08:09 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، التشكيل الرسمي لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الفارس الأبيض تواجد ناصر منسي ومصطفى شلبي، وأحمد الجفالي للمرة الأولى أساسيا منذ انضمامه للزمالك.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - صلاح مصدق - عمر جابر - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

خط الهجوم: ناصر منسي - أحمد الجفالي- مصطفى شلبي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التالسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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