الجفالي بديل زيزو.. تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط : محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو محاضرة فنية على اللاعبين، في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الخاصة باللقاء.

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