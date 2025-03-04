"البلد مش مبسوطة وتكليف من عبد الناصر".. كواليس تولي الفريق مرتجي رئاسة الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، كواليس تولي والده الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي رئاسة القلعة الحمراء عام 1965.

وقال خالد مرتجي في تصريحات إذاعية: "عندما ترك والدي الجيش سنة 67، تفكيره كان في النادي الأهلي وبالفعل نزل انتخابات 1971، كان دائما يفكر كيف يخدم المكان الذي حبه، وفي الستينيات نتائج الأهلي لم تكن جيدة، والحالة المزاجية للشعب المصري مكنتش حلوه، والمشير عامر كان رجل زملكاوي ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "وفي يوم المشير كلم والدي وقال له أنا هعدي عليك عايزك في مشوار، وبالفعل أخذه أمام النادي الأهلي، وقال له أنا جاي بتكليف من الرئيس عبد الناصر، ويقول لك أنت رئيس النادي الأهلي لأن "النتائج وحشة" كنا المركز السابع على الدوري".

واختتم خالد مرتجي: "قاله البلد مش مبسوطة وده تكليف من الرئيس، وقتها دخل والدي الأهلي وطلب الاستعانة بـ علي زينهم في إدارة الكرة، ووجد تفاوت في عقود اللاعبين لهذا طلب مبلغ 3000 جنيه، للمساواة بين اللاعبين، وهذا العام فزنا بكأس مصر".

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