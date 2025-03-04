مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

لاعب منتخب مصر وزوجته يتعرضان لحادث سير (صورة)

06:37 م الثلاثاء 04 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وزوجته
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي من تدريبات منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي يرفض مصافحة مدربه (2)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    لاعب منتخب مصر مصطفى فتحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تعرض مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز وزوجته، لحادث سير مروع، منذ قليل، تسبب في تحطم سيارته.

ونشر مصطفى فتحي صورة سيارته التي ظهر عليها الكسور في الأمام، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله الذي نجانا من الموت"، وأشار إلى زوجته في المنشور.

_مصطفى فتحي لحادث سير_Easy-Resize.com

في سياق متصل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، قبل بداية المرحلة الثانية من المسابقة.

اقرأ أيضًا:

"مخالفة يعاقب عليها القانون".. ماذا فعل الزمالك لإيقاف أحمد شوبير؟

شيكابالا ليس مصابا وزيزو للإيقاف.. 8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة إنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى فتحي مصطفى فتحي يتعرض لحادث سير بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان