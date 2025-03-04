لاعب منتخب مصر وزوجته يتعرضان لحادث سير (صورة)

كتبت-هند عواد:

تعرض مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز وزوجته، لحادث سير مروع، منذ قليل، تسبب في تحطم سيارته.

ونشر مصطفى فتحي صورة سيارته التي ظهر عليها الكسور في الأمام، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله الذي نجانا من الموت"، وأشار إلى زوجته في المنشور.

في سياق متصل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، قبل بداية المرحلة الثانية من المسابقة.

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