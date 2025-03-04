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ضربة موجعة.. لاعب مانشستر سيتي يخضع لعملية جراحية

05:50 م الثلاثاء 04 مارس 2025

مانشستر سيتي

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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى مانشستر سيتي ضربة جديدة بعد تأكد غياب مدافعه الهولندي ناثان أكي، الذي خضع لجراحة في القدم، ليواصل اللاعب موسمه الصعب مع الإصابات المتكررة.

وكان أكي قد اضطر لمغادرة الملعب بين الشوطين في المواجهة التي جمعت السيتي مع بليموث أرجايل، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بانتصار فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وفي صورة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر أكي وقدمه اليسرى في جبيرة، وعلق قائلًا: "هذا الموسم كان صعبًا ومخيبًا للآمال بالنسبة لي، لكنني خضعت لجراحة ناجحة للتخلص من كسر في قدمي ظل يؤلمني لفترة طويلة، الآن أركز على التعافي وأتطلع للمستقبل بروح إيجابية".

واختتم: "الآن وقت الراحة واستعادة اللياقة، أراكم قريبًا يا جماهير السيتي، وأشكركم على دعمكم المتواصل".

وشارك المدافع الهولندي في عشر مباريات فقط مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بسبب تعرضه المتكرر للإصابات، سواء في العضلات أو أوتار الركبة.

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مانشستر سيتي عملية جراحية ناثان أكي
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