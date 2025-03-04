كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد لاعب فريق كرة اليد بنادي نيم الفرنسي، محمد سند على جائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير المنصرم.

اللاعب المصري الدولي سجل مع فريقه خلال شهر فبراير 20 هدفًا خلال 3 مباريات، فيما تواجد بفريق الجولة مرتين بالجولة 16 و17 من الدوري الفرنسي.

وفاز فريق نيم خلال شهر فبراير بمباراتين من أصل ثلاثة بينما تعادل في الثالثة.

ويضم فريق نيم كذلك المحترف المصري مهاب سعيد ولكنه يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان سند قد انضم لصفوف نيم في صيف 2017 قبل أن يجدد تعاقده مع النادي.

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