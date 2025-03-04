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محمد صلاح يكشف عن لاعب غيّر عقليته

03:43 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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    محمد صلاح يهنئ لويز بعيد ميلاده
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح، عن لاعب غيّر عقليته بمسيرته الكروية.

وقال صلاح خلال لقائه مع قناة optus sport اليوم الثلاثاء:"عقليتي الآن لم تكم كما كانت عليها في الماضي والفضل في ذلك يعود إلى ديفيد لويز".

وأشار صلاح إلى أنه كان خجولاً حين كان لاعبًا في تشيلسي ولكن لويز كان يساعده طول الوقت:"أعتبره بمثابة الأخ بالنسبة لي".

وتطرق صاحب الـ 32 عاماً إلى هدفه بالموسم الجاري مع ليفربول؛ إذ قال:"أريد التتويج بالدوري الاحتفالات ستكون لا تصدق أريد التتويج باللقب من أجل المدينة والجماهير وهو الحافز الأكبر لي بالموسم الحالي وليس دوري الأبطال".

وأتم صلاح تصريحاته بالتنويه إلى أن ظلّ على مدار 7 مواسم يقول إنه يريد الفوز بالبطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا:"هذا الموسم الأول الذي أقول إن الدوري الإنجليزي الأكبر".

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ديفيد لويز دوري أبطال أوروبا
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