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تحفظت عليه الإدارة البيضاء".. ماذا قدم محمود البنا في مبارياته مع الزمالك؟

03:19 م الثلاثاء 04 مارس 2025

محمود البنا

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كتب- محمد عبدالهادي:

يُعد الحكم الدولي محمود البنا واحدًا من أبرز الحكام في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وارتبط اسمه بإدارة العديد من المواجهات المهمة، خاصة التي يكون الزمالك طرفًا فيها.

وخلال مشواره التحكيمي، أدار البنا عددًا كبيرًا من مباريات الفارس الأبيض، ليترك بصمات تحكيمية بارزة سواء على مستوى النتائج أو القرارات الفنية داخل الملعب.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، ما قدمه محمود البنا خلال مشواره التحكيمي في مباريات الزمالك كالتالي:

تولى الحكم الدولي محمود البنا إدارة 35 مباراة خاضها الزمالك في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وخلال تلك المواجهات، تمكن الفريق الأبيض من تحقيق الفوز في 18 مباراة، بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وتعرض للهزيمة في 10 مباريات.

وعلى مستوى القرارات التأديبية، أخرج البنا البطاقة الصفراء في وجه لاعبي الزمالك في 66 مناسبة، كما قام بطرد أحد اللاعبين بعد حصوله على إنذارين في مباراة واحدة، بجانب إشهار البطاقة الحمراء المباشرة 3 مرات.

وفيما يخص ركلات الجزاء، احتسب البنا لصالح الزمالك 13 ضربة جزاء، وكان آخر ظهور تحكيمي له مع الزمالك، أمام المقاولون العرب في 29 يوليو الماضي.

في سياق متصل تحدث مصدر داخل نادي الزمالك لموقع مصراوي، أن هناك تحفظ ضد تعيين محمود البنا حكما للمباراة، حيث له سوابق لمواقف مع الزمالك، واتخذ قرارات تحكيمية أثرت في نتائج الفريق في الموسم الماضي.

وأوضح المصدر: "الحكم محمود البنا أدار مباراتين للأهلي هذا الموسم أمام وبيراميدز والمصري، وقراراته في تلك المباراتين أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي".

وأضاف: "إدارة الزمالك أبلغت الاتحاد المصري لكرة القدم بتحفظها على تعيين البنا وطالب بأهمية التأكيد على توافر العدالة وحسن اختيار الحكام في المباريات المقبلة بما يضمن تفادي تكرار الأخطاء التي تضرر منها الفريق كثيرًا هذا الموسم، وفقد بسببها الكثير من النقاط".

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محمود البنا الزمالك الفريق الأبيض
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