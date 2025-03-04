مصراوي يكشف أسباب غياب أحمد فتوح عن الزمالك في مواجهة إنبي

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب غياب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، عن مواجهة إنبي التي تقام اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أن أحمد فتوح يعاني من الإصابة بالتهابات فى الركبة، وهو سبب غيابه عن مباراة اليوم.

وأضاف المصدر، أن "فتوح" يخضع لفحوصات طبية وبرنامج تأهيلى خلال الفترة الحالية من أجل التعافى من الإصابة والعودة إلى تدريبات مرة أخرى في أسرع وقت.

جدير بالذكر، أن أحمد فتوح غاب عن فريق الزمالك منذ فترة للإصابة، وبعدها عاد في المباراة الماضية أمام زد، ولكنه لم يشارك بسبب تجدد الإصابة مرة أخرى.