كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام تعاقده مع صانع الألعاب البورتوريكي السابق بنادي الزمالك كايل فيناليس.

وأوضح نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن اللاعب قد وقع على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به بعد الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة النادي محمد مصيلحي.

وأشار النادي السكندري إلى أن المدير الفني لفريقه أحمد عمر قد أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والمهارية وبناءً عليه تم التعاقد مع كايل الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب (1).

وكان البورتوريكي كايل فيناليس قد فسخ تعاقده مع الزمالك مطلع العام الجاري بسبب مستحقاته المالية.

يذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع فيناليس في شهر أكتوبر الماضي، لتدعيم فريق كرة السلة بالنادي الأبيض.

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