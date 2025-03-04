"مخالفة يعاقب عليها القانون".. ماذا فعل الزمالك لإيقاف أحمد شوبير؟

كتب- محمد خيري:

ينشر موقع مصراوي، نص الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك، وتسببت في إيقاف الإعلامي أحمد شوبير، وتم تقديمها للمجلس الأعلى للإعلام بتاريخ 27 فبراير 2025.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع عرض برنامج "حارس الأهلي"، لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة، مع توقيع غرامة مالية على القناة قدرها 100 ألف جنيه.

وجاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج.

ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالًا للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، تم اتخاذ القرار.

شكوى نادي الزمالك ضد أحمد شوبير

وجاءت شكوى الزمالك كالتالي: "قام الإعلامي أحمد شوبير بنشر فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك، وهي مخالفات يعاقب عليها قانونا."

وأضاف الزمالك في شكواه: "نطالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".