كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في التاسعة مساء غدا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر، خلال مران اليوم اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر المناسبة لمواجهة طلائع الجيش.

ويلقي "كولر" المحاضرة الأخيرة للاعبين، خلال المعسكر المغلق مساء اليوم، لشرح وتكليف مهام كل لاعب، في ضوء مشاهدته للمنافس، ودراسة مواطن القوة والضعف له.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بيراميدز، صاحب الـ39 نقطة.

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